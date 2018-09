Irpef, spunta il taglio della prima aliquota. E nuovi sgravi alle imprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 07:00

Giù le tasse sull'Irpef, un punto in meno, a cominciare dall'aliquota più bassa. Lega al lavoro per dare corpo alla riforma fiscale che, nei progetti del vicepremier Matteo Salvini, nel giro di un triennio, dovrà ridisegnare il sistema tributario italiano con l'introduzione della Flat tax. Un vertice economico tra i sottosegretari del Carroccio Massimo Bitonci, Armando Siri e Massimo Garavaglia ha messo a punto una prima bozza di proposte economiche volute dal partito da sottoporre al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e agli alleati pentastellati. Secondo i progetti di Via Bellerio, la prima cosa da fare è cominciare a ridurre le imposte sulle persone fisiche per alimentare la ripresa dei consumi e la crescita. E così, dal 2019, per effetto della legge di Bilancio in preparazione, l'ultima delle 5 aliquote, oggi fissata al 23%, dovrebbe scendere a quota 22%. Così stando le cose, in assenza di dettagli ancora da mettere a punto su detrazioni e deduzioni, tutti i contribuenti con redditi superiori a 15 mila euro (13,5 milioni, pari al 34% del totale) si vedrebbero ridurre le imposte di 150 euro l'anno. Ovviamente il beneficio, per chi ha redditi inferiori a 15 mila euro, si ridurrebbe in maniera progressiva (ad esempio a quota 10 mila euro di reddito c'è uno sconto di tasse da 100 euro) fino ad annullarsi a quota 7.500 euro, laddove parte la no tax area dei contribuenti (quasi 14 milioni) che versano zero imposte. L'operazione avrebbe un costo di circa 2 miliardi di euro e costituirebbe, nei fatti, un embrione della Flat tax a tre aliquote che ha in mente Salvini. Altro punto messo a fuoco nel vertice di ieri è quello di applicare l'aliquota unica del 15% sulle partite Iva con un volume d'affari fino a 65 mila euro all'anno. L'aliquota salirebbe al 20% sulla parte eccedente 65 mila euro fino a 100 mila.