«No a Savona nel governo», Mattarella in trincea e la Lega alza il muro

Sabato 26 Maggio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 07:30

Paolo Savona, ministro dell'Economia, al Quirinale non passa. E, per come l'ha messa Matteo Salvini, la questione è ormai divenuta di principio. Può un leader di partito imporre un ministro al premier incaricato e al presidente della Repubblica? La domanda, in un esame di diritto Costituzionale, permetterebbe anche a mediocri studenti di cavarsela facilmente sciorinando l'articolo 92 della Carta.Peggio ancora se, calpestando ripetutamente e in maniera di sfida prerogative che la Costituzione assegna al presidente del Consiglio incaricato e al Capo dello Stato, si vuol creare un precedente tale da derubricare figura e peso, non tanto dell'attuale Capo dello Stato, quanto dei suoi successori.