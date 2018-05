Governo M5S-Lega, Di Maio: se non riusciamo si vota. Ipotesi Massolo premier

Con Matteo Salvini «portiamo avanti i temi del contratto di governo. Il nostro obiettivo è portare avanti quanti più punti possibili per gli italiani, se riusciamo bene, sennò si torna al voto».

Venerdì 11 Maggio 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA