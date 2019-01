Governo, alta tensione. Salvini: avanti nonostante uccelli malagurio

Giovedì 10 Gennaio 2019, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 19:23

Non si placa la tensione fra i partiti al governo e slitta forse a venerdì prossimo il Consiglio dei ministri che doveva varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. Il vice premier Luigi Di Maio annuncia che il reddito riguarderà anche 260.000 invalidi, come chiesto dalla Lega. Ma restano numerosi i fronti che vedono contrapposti M5s e Lega. Sulla Tav, il ministro dei Trasporti danilo Toninelli fa sapere che l'analisi costi-benefici è arrivata, maservirà qualche giorno per il vaglio e il successivo confronto nella maggioranza. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini apre a un referendum in caso di bocciatura dell'opera. Il Carroccio frena anche sullo stop dei 5 stelle alle trivelle, chiede di discuterne e invoca «equilibrio».«Una crisi di governo è possibile e potrebbe anche essere prima delle europee», sostengono con l'agenzia Adnkronos autorevoli fonti della Lega, convinte che, per quanto pubblicamente lo stesso Salvini smentisca questa ipotesi, la crisi sia ineludibile: «Come si fa ad andare avanti così? Tav sì, tav no, migranti sì, migranti no, Pedemontana sì, Pedemontana no. Non può durare una situazione così comica». Le fonti, certe di un nuovo successo della Lega, indicano le regionali del 9 e 10 febbraio in Abruzzo come il momento di un possibile 'redde rationem' con gli alleati del M5S, al massimo subito dopo le elezioni europee del 26 maggio.«Siamo nelle mani del buon Dio, ma questo Governo va avanti nonostante tutti gli uccelli del malaugurio», dice però Salvini. Durerà 5 anni? «Sì, ci sono tante cose da fare, non mi va di lasciare il lavoro a metà, abbiamo appena iniziato», aggiugne il ministro dell'Interno a Porta a porta.Dopo lo scontro con il premier Giuseppe Conte sui migranti, il ministro dell'Interno ha riaperto oggi un nuovo fronte: «Sono a favore della Tav. Se l'analisi dei tecnici fosse negativa, nessuno di noi vorrebbe né potrebbe fermare una richiesta di referendum», ha detto Salvini, commentando la notizia secondo la quale si andrebbe verso una analisi tecnica negativa sui costi-benefici per la Tav.E come se non bastasse sono scintille anche tra il Movimento 5 Stelle di Roma e Salvini. Questa volta, il detonatore è l'agguato davanti a un asilo della Capitale, nel quartiere periferico della Magliana. Il sindaco Virginia Raggi si dice «indignata» e tira in ballo il titolare del Viminale: «Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro Matteo Salvini. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia». La risposta del ministro non si fa attendere ed è tagliente: «Caro sindaco Raggi, il ministro lavora per i cittadini. Ma ognuno faccia il suo mestiere. Non si possono fare i rally nella città, servono autobus puntuali e bisogna togliere l'immondizia, qui a Roma ci sono gabbiani che sembrano pterodattili».