ROMA «Anche la solidarietà contribuisce alla sicurezza. Solidarietà concreta, tangibile, che sa rispondere con la condivisione ai bisogni di ogni giorno e alle emergenze. Oggi il senso di questo impegno si rivolge alla città di Venezia, che ha vissuto e vive ore di angoscia e di sconforto, che sta reagendo ai disastri provocati dall'acqua, anzitutto con le qualità e l'energia della sua gente. Non dobbiamo lasciare soli i veneziani, anzitutto nel lavoro di recupero e di riorganizzazione della vita civile, e poi nel completamento delle opere capaci di mettere in sicurezza una realtà tra le più belle e ammirate del mondo intero. Blocchi e ritardi non sono ulteriormente accettabili». Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Arezzo all'assemblea dell'Anci. Ultimo aggiornamento: 19:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA