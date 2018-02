Il leader M5S a Londra, ma i magiori investitori disertano l'incontro: il giallo larghe intese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 1 Febbraio 2018, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non siamo populisti». Un partito moderato, «dall'altra parte» rispetto all'antico alleato euroscettico Ukip, aperto ad un ventaglio ampio di alleanze e pronto a lanciare, la sera del 4 marzo, un «appello pubblico a tutti i partiti per evitare che l'Italia sprofondi nel caos». Così il candidato premier dei Cinque Stelle Luigi Di Maio ha presentato il suo partito agli investitori che ha incontrato ieri nella capitale britannica e le cui società, ha spiegato, pesano quanto «l'intero debito pubblico italiano». Un'agenzia di stampa ha riferito di un'apertura esplicita a un governo di larghe intese con FI, Lega e Pd. Una nota, a sera, ha escluso esplicitamente questa eventualità («un problema di traduzione»), precisando che «Luigi Di Maio ha detto semplicemente che non possiamo dire adesso con quali partiti» ci potrebbe essere una convergenza sui nostri punti post-voto «perché non sappiamo la loro consistenza». La convergenza, però, resta il cuore dell'agenda 5Stelle: un nuovo corso pentastellato a tutti gli effetti, annunciato non a caso proprio nel quartier generale di mercati e investitori.Gli incontri sono iniziati alle 7,30 del mattino e sono finiti dopo un pranzo in cui, secondo alcune fonti, ci sono state almeno venti persone intorno al tavolo ad ascoltare quello che Di Maio aveva da dire ai mercati. Mancavano i grandi fondi che si occupano d'Italia, c'erano Pimco e il fondo pensioni Fidelity, ma nella City l'appuntamento con Di Maio è stato per lo più ignorato: le grandi banche non sono state coinvolte e si fatica a trovare qualcuno, nel giro di chi si occupa di Italia, che sia stato invitato o abbia partecipato all'incontro.