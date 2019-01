Inps, niente commissario: Di Maio ferma la Lega, Boeri verso la proroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Gennaio 2019, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 10:13

IL CASO ROMA Il governo non lo ama. Ma per il momento, anche e soprattutto a causa di divergenze strategiche interne alla maggioranza, Tito Boeri resta al suo posto di presidente dell'Inps. «Il ministero del Lavoro, non intende procedere con il commissariamento dell'Inps e dell'Inail: la norma che prevede il ritorno ad un consiglio d'amministrazione non prevederà alcuna decadenza degli attuali vertici, le cui funzioni saranno riviste seguendo una logica di una gestione collegiale degli enti» ha fatto sapere...