Irpef, dal 2020 le aliquote saranno tre: 15%, 30% e 43%

Domenica 16 Settembre 2018, 09:00

Sull'Irpef il governo frena nel 2019 ma rilancia per l'anno successivo. La maggioranza è al lavoro per mettere a punto la legge di Bilancio che punta verso quota 30 miliardi. Ma la difficoltà di trovare le coperture e l'insistenza dei 5 Stelle sul Reddito di cittadinanza («Sarà uno dei pilastri della manovra ed è uno dei cuori della nostra proposta politica» ha ribadito ieri il vicepremier, Luigi Di Maio) comprime gli spazi di manovra per altre operazioni. Il Reddito pesa per almeno 9 miliardi (partirebbe dal 1 gennaio portando a 780 euro al mese le pensioni minime, mentre dalla seconda metà dell'anno sarebbe esteso ai disoccupati) e altri 12,5 miliardi servono a disinnescare l'aumento dell'Iva. Così a far le spese, in questa fase, sarebbe appunto il taglio di un punto dell'Irpef sull'ultimo scaglione del 23%. «Si opterà per una rimodulazione a partire dal 2020 con tre aliquote» ha spiegato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, che fa parte del gruppo rdella Lega incaricato di mettere a punto il pacchetto fiscale per la manovra. «La rimodulazione Irpef, sarà accompagnata da un riordino delle tax expenditures perchè ci sono 300 voci tra agevolazioni, deduzioni e detrazioni, e alcune ormai sono anti storiche».