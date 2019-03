L'incontro ci sarà, ma non in favore di telecamere. Matteo Salvini intende incontrare Rami e la sua famiglia ma «a telecamere spente perché fare carramba che sorpresa o il Fabio Fazio a suon di milioni non mi interessa». Lo ha detto il ministro dell'interno a margine della presentazione del nuovo spazio espositivo del Policlinico Cà Granda di Milano spiegando che si stanno facendo riflessioni sulla concessione della cittadinanza e confermando che comunque non farà la legge sullo ius soli che «non è nell'agenda di governo».

Lunedì 25 Marzo 2019, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 12:50

