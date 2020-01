Libia e Iran, vertice Conte-Di Maio a Palazzo Chigi

Vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui principali dossier internazionali. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi che spiegano come, sul tavolo del'incontro, ci siano la crisi libica e quella tra Usa e Iran.

«In questo momento siamo di fronte ad un'occasione storica di lavorare insieme ai Paesi vicini alla Libia per trovare una soluzione al cosiddetto cessate il fuoco che è il nostro obiettivo principale», ha detto Di Maio in una dichiarazione rilasciata insieme al collega algerino Sabri Boukadoum al termine di un colloquio avuto ad Algeri, quarta tappa di una missione che lo ha portato a Bruxelles, poi ad Istanbul e al Cairo. «Adesso - ha ribadito Di Maio - sono tutti d'accordo che è il momento di mettere tutti i Paesi attorno a un tavolo per trovare una soluzione che ci consenta di garantire la pace in Libia».

In Libia «ci sono interferenze da parte di Stati esterni» e per questo «dobbiamo trovare una soluzione con l'Ue in modo da fare adottare un embargo sulle armi», ha aggiunto. «È un problema di sicurezza nazionale che affrontiamo con tutte le nostre forze. Spingeremo perché si individui il prima possibile una data per la conferenza di Berlino. Dobbiamo mettere tutti gli interlocutori intorno a un tavolo e trovare una soluzione».

Intanto il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna) ha accolto «con favore» «l'appello alla ripresa del processo politico e ad allontanare lo spettro della guerra, in conformità con l'Accordo politico libico e il sostegno alla Conferenza di Berlino patrocinata dalle Nazioni Unite». Lo si legge in una nota del Gna pubblicata dopo l'incontro di ieri ad Istanbul tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan nel quale i due hanno proposto tra le altre cose «un cessate il fuoco in Libia a partire dalla mezzanotte di domenica prossima».

