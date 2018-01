M5S, caos parlamentarie. E scoppia il caso quote rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Gennaio 2018, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2018 09:20

Votazioni chiuse. «Il voto si è svolto con regolarità e in sicurezza, il caos non c'è stato», si legge sul blog di Grillo. In realtà nel tardo pomeriggio si era optato per prorogare perché anche ieri il sito Rousseau su cui si sta velocemente spostando tutta l'attività politica del M5S (i siti ufficiali che custodivano le liste civiche composte dai primi, temerari candidati consiglieri comunali dal 2009 in poi sono sparite da quando esiste la nuova associazione M5S), ha faticato a reggere più connessioni contemporaneamente. «Rousseau, c'è tanto da migliorare», questo il commento di un neoiscritto deluso. Tuttavia «i risultati delle votazioni sono stati affidati a due notai che li custodiranno fino a domenica - si legge nel blog - Le liste definitive saranno annunciate questa domenica a Pescara».Gli esclusi (tanti) ora parlano di test falsato: «È una finzione». E minacciano una pioggia di ricorsi. Altro problema: ci sono pochissime donne negli elenchi del M5S e al Senato la compensazione delle liste non è a livello nazionale bensì regionale. Ecco perché molte aspiranti senatrici over 40 sono state deportate alla Camera con una deroga al regolamento last minute. E questo comporta il rischio di non centrare l'elezione per diversi deputati uomini. Per esempio in Abruzzo gli uscenti sono tre uomini, e dovendo inserire una donna nel listino, uno dei due finirà in una rischiosa quinta posizione. Oppure a Bitonto, dei 35 che hanno presentato la loro candidatura alle parlamentarie, solo 5 sono donne, di cui solo due attiviste. Insomma, la confusione (tecnologica ma anche politica) è grande sotto al cielo.