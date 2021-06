​M5S-Beppe Grillo, la scissione di Conte è una mina per il governo

Alla ricucitura non crede nessuno. Tanto meno Giuseppe Conte che evita commenti ma con i suoi più stretti collaboratori parla oramai al passato constatando che «Grillo ha fatto la sua scelta di fare il padre-padrone della sua creatura» e che tutto ciò è «la riprova che l’attuale statuto necessitava di un deciso salto di qualità in termini di democrazia interna». D’altra parte il comico genovese ha usato parole pesanti che non concedono spazi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati