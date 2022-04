Macron chiude la campagna elettorale a Nanterre: «Ce l'abbiamo fatta»

«Ce l'abbiamo fatta». Così il presidente francese Emmanuel Macron per l'unico grande evento della campagna elettorale a otto giorni dal primo turno delle presidenziali. Parlando all'arena di Nanterre, ha ricordato tutte le riforme fatte dal 2017 a oggi, dalla riforma nel settore scolastico a quella dell'intelligence, dall'aumento del budget della giustizia alla deindustrializzazione.

Macron, il maxi comizio a Nanterre

È cominciato davanti a 35.000 sostenitori entusiasti, che hanno intonato la Marsigliese prima del suo ingresso accendendo nel buio telefonini e lampade colorate, il maxi-comizio che resterà l'unico evento elettorale della campagna lampo del presidente uscente. A una settimana dal voto, nel Palasport della Défense Arena di Nanterre, alle porte di Parigi, il candidato di En Marche, con lo slogan ' Macron Avec Vous', tenta di rilanciare una campagna elettorale oscurata prima dal Covid e poi dalla guerra, con un Macron impegnatissimo sul fronte internazionale anche come leader della Francia presidente di turno dell'Unione europea. Nel mirino del suo discorso, l'estrema destra e in particolare Marine Le Pen, avversaria già nel 2017 ma oggi seconda a pochi punti percentuali di distacco, stando agli ultimi sondaggi.

Il presidente zittisce i fischi alla Russia

Il presidente candidato alla propria rielezione, Emmanuel Macron, in apertura del grande comizio della Défense Arena, a Nanterre, ha evocato «chi bombarda la democrazia a poche ore da Parigi». Subito alcuni fischi si sono levati dalle gradinate ma il presidente li ha subito zittiti con la mano, aggiungendo poi: «tutti i giorni ci battiamo per la pace, ma qui siamo tutti insieme e non si fischia nessuno».