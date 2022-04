Elezioni Francia diretta, voto ballottaggio Macron-Le Pen: alle 12 alle affluenza alle urne al 26,41%

Elezioni Francia in diretta, È stato del 26,41% l'affluenza registrata a mezzogiorno nel voto per il ballottaggio delle presidenziali in Francia. Due punti in meno rispetto al 2017 ma un punto in più rispetto a due settimane fa, in occasione del primo turno delle elezioni.

Elezioni Francia, il "fattore Putin" spaventa i moderati e rallenta Marine Le Pen

Sfidanti al voto

La candidata del Rassemblement National alla presidenza della Repubblica, Marine Le Pen, ha votato poco dopo le 11 nel suo feudo elettorale di Hénin-Beaumont, nel nord della Francia, per il secondo turno delle presidenziali che la vede opposta ad Emmanuel Macron. La candidata è arrivata a piedi al seggio, salutando la folla che la aspettava, in compagnia del sindaco Steeve Briois, anche lui del partito della Le Pen. La candidata ha deposto la scheda nell'urna sorridendo ai fotografi.

Anche Emmanuel Macron, dopo Marine Le Pen, ha votato a metà giornata nel seggio della cittadina balneare di Le Touquet, nel nord della Francia, dove ha una casa. Il presidente uscente si è recato al seggio sottobraccio alla moglie, Brigitte, vestita di bianco. La coppia è stata applaudita da una piccola folla che attendeva per applausi, selfie e strette di mano.