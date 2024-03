Governatori, il Senato boccia l'emendamento sul terzo mandato. Ritirato quello sul ballottaggio dei sindaci

Decreto elezioni in Aula al Senato: sono una quarantina gli emendamenti presentati. Perlopiù si tratta di proposte di modifica delle opposizioni ma ce ne sono anche da parte della maggioranza: 3 di FdI, due della Lega e uno di FI. La Lega, come annunciato ieri, ha riproposto quello sul terzo mandato per i presidenti delle Regioni come aveva già fatto in commissione affari costituzionali. L'altro emendamento riguarda la possibilità per i sindaci di essere eletti al primo turno se si superano il 40% dei voti, quindo uno stop ai ballottaggi. La proposta, che fa riferimento al testo unico sugli Enti locali, riguarda i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Secondo l'emendamento «è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.