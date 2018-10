«L'ampia espansione di bilancio prevista per il 2019 è in netto contrasto con l'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio». Lo ricorda la Commissione Ue nella lettera inviata all'Italia per chiedere chiarimenti sul debito. «Questa traiettoria di bilancio, unita ai rischi al ribasso per la crescita del Pil nominale - si legge - sarà incompatibile con la necessità di ridurre in maniera risoluta il rapporto debito/PIL dell'Italia».

Martedì 30 Ottobre 2018, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 19:11

