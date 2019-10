Vertice Conte-maggioranza: «Quota 100 rimane»

«Quota 100 rimane, questo è l' indirizzo politico». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte che precisa: «Vogliamo rivedere le misure ma conservarle».



A quanto apprende l'Adnkronos, il vertice di maggioranza sulla manovra con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi ha avuto sul tavolo tutti i nodi della legge di bilancio ancora da sciogliere prima del Consiglio dei ministri che si terrà stasera alle 21. Subito dopo, il premier partirà per Tirana.



Alla riunione prendono parte, con il premier Conte e il ministro Gualtieri, i tecnici che seguono il dossier e i sottosegretari che per i partiti di maggioranza si occupano di manovra e decreto fiscale. Non dovrebbero esserci invece i capi delegazione: Luigi Di Maio è ora impegnato nell'informativa sulla Siria, Roberto Speranza è in Aula alla Camera per l'informativa, Dario Franceschini è a Milano e tornerà in serata.



«Stasera ci sarà un Cdm che approverà un passaggio importante della complessa manovra a cui stiamo lavorando», ha detto in mattinata il presidente del Consiglio alla presentazione della «Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia» curata dal Cnr, presso la Sala convegni del Consiglio nazionale delle ricerche a Roma.



«Dispiace dirlo, ma il dietrofront di Italia Viva su Quota 100 era inevitabile: se sostieni il Conte bis che ovviamente è una prosecuzione del Conte uno, ti tieni Quota 100. Se vuoi invece che quelle risorse abbiano un uso più equo e opportuno - come meno tasse sul lavoro e più risorse per scuola, sanità e infrastrutture - allora devi cambiare governo». Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

Martedì 15 Ottobre 2019, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA