Manovra, ecco la lotteria per chi paga con carta di credito o bancomat

Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) è stata autorizzata a spendere 300 milioni nel 2019 per finanziare investimenti «infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza della rete ferroviaria nazionale». È quanto prevede l'art.39 della bozza del decreto fiscale. Lo stesso articolo prevede che a Rfi «non si applicano i vincoli di obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge» e che la società «conserva autonomia finanziaria e operativa» fermo l'obbligo di informativa ai Ministeri competenti.



«Stiamo ancora lavorando agli ultimi dettagli, ma il quadro di fondo è definito. Ô stato difficile ma ci siamo riusciti, l'Iva non aumenterà, ci saranno più soldi in busta paga, più investimenti e un robusto pacchetto famiglia». Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri parlando della manovra in una dichiarazione ai giornalisti davanti al Nazareno dove si svolge la direzione Pd.

Martedì 15 Ottobre 2019, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 16:36

Non solo la lotteria degli scontrini : entra nel decreto fiscale anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito. Lo si legge nell'ultima bozza del decreto collegato alla manovra, che è datata 14 ottobre. Per incentivare l'uso di sistemi di pagamento elettronici, viene creata una specifica estrazione di premi riservati tanto ai consumatori quanto ai negozianti, qualora il pagamento avvenga con carte bancomat . Per i premi della nuova lotteria vengono stanziati 70 milioni di euro.