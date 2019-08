La Boschi a Salvini: «Dice che sono una mummia? Saluti dal sarcofago»

Salvini che dice: “siamo attaccati da un gruppo di renziani” ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago pic.twitter.com/pb6m17MJhW — maria elena boschi (@meb) August 18, 2019

Domenica 18 Agosto 2019, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2019 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Elena Boschi contro Matteo Salvini. Non certo un inedito nella politica italiana in questi ultimi anni. Ma questa volta la sfida della ex ministra all'attuale leader della Lega è pubblica e piuttosto forte. Maria Elena Boschi risponde a Matteo Salvini che - dalla Versiliana - aveva attaccato il Pd e i "renziani" dicendo che Renzi, Boschi e Lotti sono "delle mummie" che vengono dal passato. Insomma uno dei tanti botta e risposta di questi giorni molto caldi a causa della crisi di governo.Per tutta risposta Maria Elena Boschi su Twitter ha postato una foto che ritrae lei ed alcune amiche al mare, rispondendo per le rime al vicepremier: «Salvini che dice: “siamo attaccati da un gruppo di renziani” ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago».