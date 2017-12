Mattarella: «Mi auguro un'ampia partecipazione al voto, ho fiducia nei giovani nati nel 1999»

«Settant'anni fa, nello stesso momento, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica, con il suo patrimonio, di valori, di principi, di regole, che costituiscono la nostra casa comune, secondo la definizione di uno dei padri costituenti». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando, nel corso del discorso di fine anno, la Costituzione italiana e riferendosi alle parole di Aldo Moro. Mattarella parla agli italiani dallo Studio alla Vetrata del Palazzo del Quirinale.



«Come sapete ho firmato il decreto che conclude questa legislatura del Parlamento e, il 4 marzo prossimo, voteremo per eleggere le nuove Camere. È stato importante rispettare il ritmo, fisiologico, di cinque anni, previsto dalla Costituzione

Sui «valori, principi e regole» contenuti nella Costituzione italiana «si fonda, e si svolge, la nostra vita democratica. Al suo vertice, si colloca la sovranità popolare che si esprime, anzitutto, nelle libere elezioni».

«Insieme ad altri esiti positivi, andremo a votare con una nuova legge elettorale approvata dal Parlamento, omogenea per le due Camere». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del discorso di fine anno rimarcando, così, l'importanza di non andare alle urne con un sistema deciso dai giudici della Corte Costituzionale. Senza l'ok al Rosatellum la legge elettorale sarebbe infatti stata l'Italicum modificato dalla Consulta.

«Le elezioni aprono, come sempre, una pagina bianca: a scriverla saranno gli elettori e, successivamente, i partiti e il Parlamento. A loro sono affidate le nostre speranze e le nostre attese».

«Mi auguro un'ampia partecipazione al voto e che nessuno rinunzi al diritto di concorrere a decidere le sorti del nostro Paese».



«Ho fiducia nella partecipazione dei giovani nati nel 1999, che voteranno per la prima volta». «Nell'anno che si apre ricorderemo il centenario della vittoria nella Grande guerra e la fine delle immani sofferenze provocate da quel conflitto. In questi mesi di un secolo fa i diciottenni di allora - i ragazzi del '99 - vennero mandati in guerra, nelle trincee. Molti vi morirono. Oggi i nostri diciottenni vanno al voto, protagonisti della vita democratica. Propongo questa riflessione perché, talvolta, corriamo il rischio di dimenticare che, a differenza delle generazioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo di pace del nostro Paese e dell'Europa. Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo».



«Assistiamo, persino, al riaffacciarsi della corsa all'arma nucleare». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno. «Abbiamo di fronte, oggi, difficoltà che vanno sempre tenute ben presenti. Ma non dobbiamo smarrire - ha aggiunto il capo dello Stato nel messaggio agli italiani - la consapevolezza di quel che abbiamo conquistato: la pace, la libertà, la democrazia, i diritti. Non sono condizioni scontate, né acquisite una volta per tutte. Vanno difese, con grande attenzione, non dimenticando mai i sacrifici che sono stati necessari per conseguirle».



«Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il passato e oscura l'avvenire, così deformando il rapporto con la realtà. La democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro. Occorre preparare il domani. Interpretare, e comprendere, le cose nuove. La velocità delle innovazioni è incalzante; e ci conduce in una nuova era, che già cominciamo a vivere».



«Un'era che - ha aggiunto il presidente - pone anche interrogativi sul rapporto tra l'uomo, lo sviluppo e la natura. Basti pensare alle conseguenze dei mutamenti climatici, come la siccità, la limitata disponibilità di acqua, gli incendi devastanti. Si manifesta, a questo riguardo, una sensibilità crescente, che ha ricevuto impulso anche dal magistero di Papa Francesco, al quale rivolgo gli auguri più fervidi. Cambiano gli stili di vita, i consumi, i linguaggi. Mutano i mestieri, e la organizzazione della produzione. Scompaiono alcune professioni; altre ne appaiono».



«In questo tempo, la parola futuro può anche evocare incertezza e preoccupazione». Ma «i cambiamenti vanno governati per evitare che possano produrre ingiustizie e creare nuove marginalità, l'autentica missione della politica consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento. Per rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre».



«Sottolineo, ancora una volta, che il lavoro resta la prima, e la più grave, questione sociale. Anzitutto per i giovani, ma non soltanto per loro. È necessario che ve ne sia in ogni famiglia. Al tempo stesso va garantita la tutela dei diritti e la sicurezza, per tutti coloro che lavorano».





IL CONFRONTO

La tradizione del discorso di fine anno è stata rispettata dal Capo dello Stato con estrema concisione. Dieci minuti di discorso, che pongono gli auguri di fine 2017 tra quelli più brevi della storia del Quirinale, con un linguaggio sobrio, diretto e molto caldo. Il primato del discorso augurale più lungo spetta ad Oscar Luigi Scalfaro: 4.912 parole, poco meno di tre quarti d'ora, nel 1997. La palma d'oro degli auguri natalizi più brevi spetta invece a Luigi Einaudi: 148 parole nel 1950, neanche tre minuti. Lunghissimi i sermoni di Scalfaro nel '92, '93, '94, '95 e nel '98 , tutti abbondantemente oltre la mezz'ora, così come quello di Francesco Cossiga nel 1990 e di Sandro Pertini nel 1983, seduto davanti al camino e con la pipa in mano. Tra i dieci discorsi presidenziali di fine anno più lunghi si colloca anche quello di Giorgio Napolitano nel 2012, con 2601 parole. Sempre molto breve Luigi Einaudi: meno di tre minuti, a partire dal primo discorso di San Silvestro, nel 1949, ai primi vagiti della Repubblica. Poco prolissi anche Giovanni Gronchi e Giuseppe Saragat, di solito conciso Giovanni Leone, notoriamente mai più lungo di una ventina di minuti Carlo Azeglio Ciampi nei suoi auguri, sempre accompagnati dall'Inno di Mameli. Fino al messaggio tv di questa sera di Sergio Mattarella: 10 minuti e 5 secondi al cronometro.



LO STUDIO DELLA VETRATA

La poltrona di velluto cremisi è davanti e non dietro alla scrivania presidenziale dello studio della Vetrata, nel discorso per gli auguri di fine anno del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un modo per significare una maggiore vicinanza agli italiani, così come le mani appoggiate in modo informale sulle ginocchia e un sorriso mite, che scompare nei momenti di forte commozione, come quello in cui il Presidente ricorda i ragazzi del '99, andati a morire in guerra. L'abat jour sulla scrivania settecentesca è accesa. Sul tavolo alle spalle di Mattarella le sue carte, ordinate. E sullo sfondo la consolle dorata e la composizione natalizia e tricolore: anturium rossi, fiori bianchi e foglie verdi. Il Quirinale è una casa addobbata per le feste, come quelle degli italiani, per questo messaggio in diretta tv che il Capo dello Stato ha voluto nello studio alla vetrata, dove si svolgono le consultazioni dopo le elezioni, a sottolineare il momento di grande rilievo istituzionale, dopo lo scioglimento delle Camere. Gli auguri di Mattarella non si prolungano oltre i dieci minuti e vengono preceduti dalle bellissime immagini esterne del Quirinale: i corazzieri, la stella natalizia piena di luci nel cortile d'onore, le bandiere italiana, europea e del Presidente che sventolano nella notte sul torrino. Come sempre quando il Presidente è in casa, nella casa di tutti gli italiani. Le stesse tre bandiere che sono sullo sfondo nello studio, nelle riprese televisive del discorso, con le telecamere che scorrono da destra a sinistra, si fanno più vicine e più lontane, per dare movimento e naturalezza al discorso di Mattarella. Che prima degli auguri sprona l'Italia: «Occorre preparare il domani».

