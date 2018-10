«È indispensabile uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro Paese di affrontare le sfide», ha detto il presidente della Repubblica in un telegramma inviato all'assemblea di Assolombarda.LEGGI ANCHE«Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una visione di lungo termine nell'interesse collettivo» ha aggiunto.