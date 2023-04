Matteo Renzi direttore de Il Riformista (per un anno): «Sfida affascinante»

«Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista». Lo rende noto lo stesso quotidiano via Twitter.

Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto. — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 5, 2023

All'annuncio fa seguito il post sui social dello stesso Matteo Renzi. «Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto», scrive.

«Renzi già da tempo non è negli organismi direttivi del Terzo polo, ha fatto un passo indietro. L'aveva promesso e l'ha fatto, fine. È nei fatti, ha rispettato una promessa fatta agli italiani», detto intanto in mattinata Carlo Calenda a Tgcom24.