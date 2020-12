Matteo Renzi, la lettera d'auguri: «Che la magia del Natale ci aiuti a ripartire»

"Che la magia del Natale ci aiuti a ripartire". Matteo Renzi sceglie la più classica della forma di auguri per rivolgersi ai suoi follower e, su Twitter, pubblica la fotografia di una lettera manoscritta in cui si legge: "Buon Natale, Buon Natale davvero. Per qualche ora mettiamo da parte le difficoltà e le tensioni di questo periodo così particolare".

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Conte sempre più solo, rischia sui soldi alla Sanità:... LA POLITICA Verifica governo, rimpasto “light” per Conte: lo stallo... IL RETROSCENA Renzi, fiducia a tempo per Conte. Patto di legislatura a gennaio

"E cerchiamo di vivere la pace del Natale. Quest'anno un pensiero speciale a chi è solo, magari isolato in ragione della pandemia. A chi è in ospedale, a chi è in carcere. E un pensiero a tutte quelle famiglie che vivono il primo Natale senza un figlio, senza un genitore, senza il marito o la moglie. Che la magia del Natale ci aiuti a vivere con gioia queste ore. E a ripartire. Auguri Matteo".

Buon Natale, buon Natale davvero.

Che la magia del Natale ci aiuti a vivere con gioia queste ore. E a ripartire.

Auguri!

Matteo pic.twitter.com/1lDFlSqIRY — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 24, 2020

Ultimo aggiornamento: 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA