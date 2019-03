Salvini e la nuova relazione: «Nel mio prossimo viaggio a Parigi, forse potremmo essere in due...»

“Nel mio prossimo viaggio a Parigi, forse potremmo essere in due...”. Matteo Salvini lo dice così, sorridendo, e chi lo conosce pensa che questa sia l’ammissione su un suo nuovo fidanzamento. Con chi? Lei sarebbe la figlia di Denis Verdini. Si chiama Francesca, ha 26 anni. Impazza il gossip; ma forse è più che un gossip. Il leader della Lega è stato avvistato nei giorni scorsi al ristorante PaStation, in piazza di Campo Marzio a Roma, praticamente a due passi da Montecitorio.



Nell’ultima settimana ci è tornato tre volte: l’ultima mercoledì 20 marzo, cioè il giorno in cui al Senato si votava sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Tra Matteo (46 anni) e Francesca che ne ha venti meno di lui ci sarebbe una relazione sentimentale, secondo i bene informati i sedicenti tali. Non è un caso che la ragazza è tra le appena 47 persone seguite su Instagram dal leader del Carroccio. Il quale ha già conquistato il papà, vista la familiarità mostrata da Salvini e Verdini, nel pranzo sorridente e allegro, di oltre due ore, che hanno consumato insieme sempre a Campo Marzio.





Ma Matteo - questo è sicuro - non ha chiesto a Denis la mano di Francesca che per lui, assicurano altri conoscenti del Capitano, è solo una giovane amica. Ma se fosse qualcosa di più, sarebbe bello vedere il presepe dei due vicepremier con le relative compagne, perché proprio poche settimane fa Di Maio ha trovato l’amore e sta vivendo “con grande gioia” la sua nuova relazione con la bionda sarda Virginia Saba.

Domenica 24 Marzo 2019, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 17:20

