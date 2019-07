Salvini: «Se Tria dice no al taglio delle tasse, il problema sono io o è lui»

Venerdì 26 Luglio 2019, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se il ministro dell'economia del governo di cui orgogliosamente faccio parte dice che per quest'anno di taglio delle tasse non si parla, e lo facciamo tra un anno tra due anni il problema sono io o è lui. Cosa faccio, una manovra all'acqua di rosa? L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno,, intervistato su Radio 24. La notizia è stata ripresa anche dal New York Times che ha pubblicato le dichiarazioni del ministro sul proprio sito.