Salvini: «Contrario a nuove tasse sulle auto. Tav? Tifo sì, sempre e comunque»

Giovedì 6 Dicembre 2018, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 09:35

«Sulla Tav io tifo per il sì sempre e comunque. Aspettiamo l'esame finale dei tecnici ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture non di meno infrastrutture». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio anch'io.«Sono assolutamente contrario a ogni ipotesi di nuova tassa su beni già ipertassati e più tassati d'Europa». Il vicepresidente del Consiglio Matteo ha poi parlato delle modifiche della Camera al Ddl bilancio che prevedono sgravi per le auto ecologiche e aggravi per quelle inquinanti, che secondo alcune simulazioni colpirebbero in particolare le utilitarie come la Panda. «Non credo che uno abbia una macchina vecchia per piacere ma perchè non ha la possibilità», ha detto Salvini. Infine un passatto sulla "quota 100": «Non mi risulta nessun rinvio su quota 100 per le pensioni in manovra., sono fantasie dei giornali. Entro oggi ci saranno le stime vere sul lavoro e se in manovra avremo messo più soldi potremo spostarli su altro».