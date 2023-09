Meloni, cena con parlamentari e ministri di FdI: il selfie di gruppo (ma nessun discorso). «Una serata per ritrovarsi»

«Una serata conviviale, per ritrovarsi». Così i parlamentare di Fratelli d'Italia, uscendo alla spicciolata da palazzo Brancaccio, hanno definito la cena di classe (in entrambi i sensi) con la premier Giorgia Meloni che segna il rientro nei ranghi in vista del ritorno "a scuola".

Duecento tra deputati e senatori, ministri e sottosegretari si sono radunati nel cuore di Roma. Chi arriva a piedi, chi in taxi, Fazzolari a bordo della sua auto e i ministri con quelle delle scorte. Giorgia Meloni dribbla cronisti e fotografi entrando da un ingresso secondario. Tra i pochissimi assenti, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, impegnato per un vertice Ue a Cordoba, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa arriva a serata già inoltrata.

Elezioni europee, da Vannacci a Decaro fino a Tridico: tutte le possibili candidature nei partiti

Una cena, come detto, di classe anche per la «luxury location» e il menu: calamarata di Gragnano con pomodoro Pachino, burrata e pistacchio, guancia di manzo, fassona piemontese brasata con verdure di stagione e insalata di cavolo viola. Infine il tiramisù. E il conto? Alla romana. Piccola nota per gli amanti della simbologia politica: Palazzo Brancaccio si trova a poche centinaia di metri da Colle Oppio, che a lungo ha ospitato le sedi del Msi e di An (e dove si è formata politicamente anche la premier Meloni).

Tredicesime e taglio del cuneo, le priorità dei partiti per la Manovra (che sarà “sobria”)

A organizzare l'evento sono stati i due capigruppo, Lucio Malan e Tommaso Foti. Niente microfono e niente intervento conclusivo per togliere ogni effetto-comizio, ma Giorgia Meloni ha invece fatto il giro dei vari tavoli fermandosi a chiacchierare con i vari gruppi.

La premier ha spronato i parlamentari a proseguire con il loro lavoro, anche in vista manovra. «Mi mancate», le parole ai "suoi" andando via. Prima però c'era stato il selfie di gruppo: «Pronti per una nuova stagione di lavoro per far tornare grande l'Italia», la didascalia via social della premier. Si ricomincia.

Giorgia Meloni, la cena con i parlamentari e i ministri di Fratelli d'Italia: le foto