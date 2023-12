Meloni su Draghi: «Nessun attacco». E sul patto di stabilità: «Veto? Non escludo nessuna scelta»

«Durante gli anni di governo del centrosinistra il Pil crollava ora con noi il Pil va meglio». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue Comunicazioni in vista del Consiglio Ue. «La propaganda poi si scontra con la realtà», ha aggiunto Meloni che poi parla del Patto di stabilità, ricordando come la «trattativa sia molto serrata e le posizionii di partenza siano distanti». «Ma qualche spiraglio si vede», ha assicurato.