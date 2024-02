Meloni: «Terzo mandato? Non era inserito nel nostro programma. L'Italia ha il governo più stabile d'Europa»

«Il terzo mandato non era inserito nel programma, non è iniziativa del governo, era una iniziativa parlamentare, ci sono state opinioni diverse in massima serenità» se ne è discusso ma «non è una materia che in qualche maniera crea problemi al governo o alla maggioranza». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di '5 minutì in onda stasera su Rai1. L'Italia in Europa «è percepita come governo più stabile perché ha il governo più stabile. Il metro più facile per giudicare la compattezza di una maggioranza è la velocità con cui riesce a lavorare», ha aggiunto la premier.

L'intervista

«La speranza che la maggioranza crolli è della nostra opposizione: una speranza legittima ma faremo del nostro meglio per non realizzarla», ha detto ancora Meloni. «Penso che la riforma costituzionale sia una grandissima occasione, i partiti che hanno il timore del consenso dei cittadini la temono ma quando arriverà al referendum e la parola sarà data agli italiani avremo una occasione storica: diranno che è un referendum sul governo ma non è un voto su di me ma su quello che succede dopo», ha spiegato. «Avrei anche potuto non farla perché questo governo resterà in carica 5 anni, ma se non ci assumiamo noi che abbiamo il tempo la responsabilità di fare una riforma che cambia l'Italia chi lo fa?»

L'Ilva

«È un dossier gestito pessimamente al quale tentiamo di trovare una soluzione, si dice che» l'ex Ilva «è spacciata ma c'è un mercato per l'acciaio di qualità» e il governo lavora per garantire la continuità produttiva.