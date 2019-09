Migranti, il nuovo Governo nega porto all'Alan Kurdi. Orfini, Pd: «Scelta sbagliata»

Venerdì 6 Settembre 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non voglio rovinare la festa a nessuno, però ieri il ministero dell'interno (nuova gestione) ha negato un porto sicuro allache da giorni attende in mare dopo aver salvato 13 migranti. Non so chi abbia assuntoquesta decisione, ma è una scelta sbagliata. Sbagliatissima». Scrive così sul suo profilo Facebook, deputato del Partito Democratico . «Siamo tutti felici che al governo non ci sia più, ma non basta: ad essere abbandonate devono essere anche le sue politiche, sennò davvero non ha senso. I ministri Lamorgese, Guerini e De Micheli dimostrino subito di aver chiaro il senso della parola discontinuità e facciano sbarcare i naufraghi, correggendo immediatamente l'errore commesso ieri».La dichiarazione arriva a poche ore di distanza dalle parole della portavoce della Commissione europea Natasha Bertaud che in mattinata ha detto ai giornalisti di non aver ricevuto la richiesta di coordinamento per la ridistribuzione dei migranti a bordo della nave della ong in questione.