«Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione». Così fonti della Difesa sulle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed. Tuttavia, sul tema migranti, le tensioni nel governo non diminuiscono, tanto che nel pomeriggio è previsto un vertice a Palazzo Chigi con il preier Giuseppe Conte e i ministri Matteo Salvini (Interno), Enso Moavero Milanesi (Esteri) ed Elisabetta Trenta (Difesa). E la Ministra Elisabetta Trenta, parlando con l'Ansa, avverte i colleghi dell'esecutivo: «Ci vedremo nel pomeriggio con il presidente del Consiglio e tutti i ministri. Quello dell'immigrazione è un problema da affrontare tutti insieme ed è importante per l'Italia farlo in maniera coordinata come stiamo cercando di fare costantemente».

Martedì 10 Luglio 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA