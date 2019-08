Von der Leyen a Roma: «Nuovo patto per i migranti». Conte: serve rilancio per il Sud

:

«Bisogna rivedere Dublino, non è pensabile che il problema rimanga sulle spalle del paese di primo arrivo, come ancora accade». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, accogliendo la presidente eletta della Commissione Europea,

, a Palazzo Chigi per un bilaterale.

Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane. Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. È necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Sappiamo che Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte: è fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale». Lo afferma la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen nel corso della dichiarazione congiunta con il premier Giuseppe Conte.

:

«Rivendichiamo un portafoglio economico di primo piano, perché riteniamo che un portafoglio del genere sia adeguato alle ambizioni e alle responsabilità che vuole assumersi l'Italia. Siamo disponibili a proporre e concordare il profilo di un candidato il più possibile adeguato per competenze e disponibilità a questo ruolo, nell'interesse dell'Italia e dell'Europa intera». Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle dichiarazioni congiunte con la presidente della commissione Ue

.

a Conte:

Uno dei padri fondatori, Alcide De Gasperi, è stato sempre convinto che l'Italia rappresenti la pietra miliare dell'Europa, del concetto d'Europa: lo era a suo tempo ed è vero ancora oggi

. Così la presidente della Commissione Ue,

, parlando a Palazzo Chigi prima di riunirsi con il presidente del Consiglio,

.

Il mio obiettivo primario - ha aggiunto

nell'ultimo passaggio della sua dichiarazione è superare le divisioni, Nord-Sud, Est-Ovest, piccoli-grandi Paesi. E certo, un'Ue unita ha bisogno di un'Italia forte, prospera

.

Venerdì 2 Agosto 2019, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 13:22

