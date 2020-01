Milano, Sala contro lo smog: «Stop alle caldaie a gasolio ​dal 2023»

A Milano a partire dall'inverno del 2023 saranno dichiarate fuorilegge le caldaie a gasolio. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un appuntamento pubblico. «La prossima cosa che proporrò da assessore alla Transizione ambientale, più che da sindaco, in giunta e all'interno del Piano dell'aria che porteremo in Consiglio comunale è di dichiarare fuorilegge le caldaie a gasolio dall'inverno del 2023. - ha detto -. In altre parole ci saranno 3 anni di tempo per intervenire e voglio precisare che la misura riguarderà il privato e il pubblico».

Sulle caldaie a gasolio «mi sembra che sia qualcosa di totalmente accertato da tutte le analisi» il fatto che inquinano, «ormai siamo arrivati a questo zoccolo duro di circa 1500 condomini che non la cambiano. Per cui di fatto è necessario intervenire con una regolamentazione. Io non voglio solo regolamentare ma anche supportare per cui chiamerò già da settimana prossima gli amministratori condominiali - ha aggiunto Sala - per capire cosa si può fare, risentirò il governo per capire se i finanziamenti possono essere diversi, rifletterò a livello di giunta per capire se possiamo fare di più, ma questo è uno degli elementi fortemente inquinanti». Il sindaco ha poi chiarito che il Comune di Milano ha ancora «non molte» caldaie a gasolio, «alcune decine» che appartengono perlopiù a scuole e edilizia pubblica. «Ho fatto fare una verifica e lo possiamo fare: affretteremo alcuni percorsi, ma è chiaro che se non diamo l'esempio noi, poi ha ragione chi non farà una cosa così. Ma noi lo faremo».

