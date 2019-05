Zingaretti: «Spacca-Italia un errore, ma M5S lo ha sottoscritto»

Venerdì 24 Maggio 2019, 07:48 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 08:02

«Puntiamo a ricostruire una seria alternativa a un esperimento di governo che non funziona e sta fallendo. Hanno raccolto la paura e la rabbia di tante persone, ma i risultati sono disastrosi: più disoccupazione, meno crescita, più tasse, più cassintegrazione. Non io, ma il ministro del Tesoro ha detto che i conti sono fuori controllo e che dopo il voto o si aumenta l'Iva o si aprirà una stagione di tagli. Su questo punto nel Governo c'è il caos. Ecco, il nostro compito è costruire un'alternativa a questo caos e individuare subito un piano per l'Italia».«Quella di Di Maio è una cinica furbizia. Ci vuole coerenza tra le parole e i fatti. Se vince Di Maio, Salvini farà il ministro dell'Interno per altri quattro anni. Lo hanno detto loro. Dicevano no ai condoni, poi li hanno votati. Si definiscono moderati, ma vanno a Parigi dai gilet gialli che bruciano le auto. Contestano alla Lega di allearsi con l'ultradestra, ma stringono patti con i peggiori populisti europei. Non sono di sinistra: sono trasformisti. L'opposto di quello che serve oggi all'Italia: una visione chiara, con politiche per creare lavoro, benessere e futuro ai giovani, che purtroppo hanno ripreso a fuggire dall'Italia».«Non le ho detto nulla, se non un grande grazie per la sua disponibilità. Ci ha regalato una canzone bellissima che sento molto mia, soprattutto quando dice è il tempo del coraggio».«Farò un appello a chi sta al governo: fate quello che non avete fatto finora. Pensate alle persone e non ai vostri egoismi di partito. Smettetela con provocazioni e litigi e sbloccate l'Italia, se ne siete capaci. Anche se dubito che lo siano».«L'Autonomia che decentra i poteri è giusta. L'idea di autonomia che distrugge l'Italia invece è un errore drammatico. Anche per il Nord. Di nuovo, non pensano al Paese, alle persone, alle imprese e alla salvaguardia dei principi costituzionali. La proposta leghista non è percorribile, ma ci sono in campo ipotesi diverse».«Veramente De Luca e Bonaccini hanno un'idea molto simile di autonomia. La proposta dell'Emilia Romagna è radicalmente diversa da quella della Lega, a cominciare dalla questione fiscale e dall'impegno a garantire i vincoli di solidarietà tra aree più deboli e aree più forti».«Noi abbiamo le idee chiare: sì all'Autonomia che migliora la vita delle persone e l'efficienza delle amministrazioni. No a quella che divide l'Italia. Il problema è del M5S che all'Autonomia della Lega ha detto sì nel contratto di governo. A proposito di trasformismo».«Certo, un Paese che umilia la propria Capitale è un Paese più debole. Ed il problema è addirittura anche molto più serio. Nei prossimi cinque anni si deciderà se l'Europa si disgrega e si divide, lasciando l'Italia e gli altri Paesi più soli e più fragili; oppure se diventa un attore globale che compete nel mondo. Io mi batterò per la seconda ipotesi. L'Europa che non funziona è quella intergovernativa, immobilizzata dai veti incrociati degli Stati che piace a Salvini e ai suoi amici sovranisti».«Dobbiamo rimettere in discussione meccanismi obsoleti, come l'unanimità, e superiamo l'Europa dell'austerity per costruire quella dello sviluppo e del lavoro. Una cosa è distruggere e rimanere soli, un'altra è cambiare ed essere più forti, insieme».«Renzi ha detto una cosa giusta sulla quale io concordo, anzi è stato uno dei pilastri della mia proposta congressuale: costruiamo un nuovo centrosinistra, il cui profilo e radicamento sarà definito dalle proposte, dalle politiche, dai valori che difenderà: rivoluzione verde; investimenti su scuola, università e ricerca e sul trasferimento tecnologico; incentivi alle imprese; semplificazione della burocrazia; più giustizia nel fisco. Tutti capitoli che non esistono nell'agenda del Governo».«Di continuare così, a combattere per le idee in cui credo».