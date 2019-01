Di Maio, il sindaco di Mariglianella: il papà del vicepremier ha 90 giorni per demolire gli abusi

Sabato 5 Gennaio 2019, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 17:12

Dopo l'ordinanza del 2 gennaio scorso per la demolizione di tre manufatti su quattro risultati abusivi nel fondo di Mariglianella (Napoli), di cui è comproprietario Antonio Di Maio, padre del vicepremier Luigi Di Maio, sono scattati i 90 giorni di tempo per dare seguito all'abbattimento e allo scadere del termine ci sarà una verifica da parte dei vigili urbani. «Per legge entro 90 giorni il proprietario deve ottemperare all'ordinanza - spiega il sindaco di Mariglianella Felice Di Maiolo - Altrimenti la legge prevede una serie di ulteriori azioni. Tra 90 giorni si terrà un nuovo sopralluogo dei vigili urbani per verificare l'ottemperanza all'ordinanza».Gli accertamenti sono avvenuti in seguito a una denuncia giornalistica. «Gli uffici hanno effettuato le verifiche ed è risultato - sottolinea Di Maiolo - che tre manufatti su quattro non sono sanabili, mentre per un manufatto sono state portate le prove che era precedente al 1967», quando non erano richiesti titoli per costruire. Il primo cittadino riferisce che proprio in seguito alle verifiche l'ordinanza è stata firmata «mercoledì scorso» ma si astiene da ogni commento.