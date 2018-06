Democrat in crisi, Calenda: «Irrilevanti, andiamo oltre il Pd», Martina: «D'accordo sul ripensamento, no al superamento»

«Navigazione a vista sta portando il centrosinistra all'irrilevanza proprio quando l'Italia ne avrebbe più bisogno». Lo scrive su Twitter l'ex ministro Carlo Calenda, che invita a «ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su una nuovo manifesto. Andare oltre Pd. Subito!», l'invito di Calenda che rilancia la proposta di un 'Fronte repubblicano'.

Martina. «Sono d'accordo sul ripensamento complessivo, abbiamo tanto da cambiare nei linguaggi e nelle idee ma non sono d'accordo sul superamento del Pd - replica Maurizio Martina a Calenda, parlando a «Circo Massimo», sul futuro del Pd - Credo nella ricostruzione di un campo progressista, democratico di centrosinistra con un Partito democratico rinnovato al centro»



Mirabelli. «Io non sono d'accordo con Calenda, penso che il Pd debba essere il soggetto su cui ricostruire il campo del centro sinistra, è chiaro che bisogna rinnovare, capire questo risultato, cambiare quello che va cambiato, sapendo che c'è bisogno di una domanda di protezione che c'è nel Paese ed evidentemente non abbiamo saputo cogliere e a cui non abbiamo saputo dare risposte», ha risposto invece Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, a margine dell'incontro organizzato dal Movimento Federalista Europeo dal tema «L'Italia e l'Unione Europea. Crisi o rilancio? Il nodo della riforma dell'eurozona».

Lunedì 25 Giugno 2018, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 11:37

