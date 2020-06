Il Pd chide a Conte «una svolta di concretezza, ora aiutare il Paese a risollevarsi»

Il Pd chiede una svolta di concretezza al premier Conte. «Abbiamo incontrato il presidente del Consiglio in un clima di collaborazione, di cordialità, di analisi approfondita dei vari dossier: per il Pd il tema è come aiutare il Paese a risollevarsi, essere vicini a famiglie e imprese, e che quindi c'è bisogno di una svolta di concretezza, di progetti concreti, di azioni basate sui dati, bisogna insieme ricostruire fiducia nel Paese». Lo ha detto il capogruppo Pd Graziano Delrio dopo aver incontrato con il collega Andrea Marcucci il premier Giuseppe Conte: un colloquio «positivo» in vista degli stati generali dell'economia.

Stati generali secretati A Villa Pamphilj porte chiuse e telecamere spente

Sondaggio politico di “Agorà”: se si votasse oggi Lega primo partito con il 26,8%, Pd al 20%, 16% per M5S

Ultimo aggiornamento: 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA