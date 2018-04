Pd, Martina: se c'è l'intesa con M5S consulteremo la base. Nuovo no di Calenda

Sabato 28 Aprile 2018, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 16:38

Il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5S ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d'intesa. Siamo forze molto diverse e la strada è in salita. Ma i presunti vincitori del voto del 4 marzo non hanno offerto prospettive e ipotesi concrete per il Paese. Credo che arrivati a questo punto sia giusto capire se esiste la possibilità di un confronto». Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, a L'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. E ha aggiunto: «Se la Direzione darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una consultazione».Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo e neo iscritto del Pd torna invece a bocciare l'ipotesi di un accordo politico con Luigi Di Maio: «È giusto assumersi una responsabilità se lo fanno tutti nel senso di un governo istituzionale, ma invece le ragioni, anche per l'Italia, di un governo politico tra M5s e Pd francamente non le vedo». E ha spiegato: «I Cinque Stelle facciano il loro governo, se ci riescono. Se non riescono il Pd una proposta la deve fare perché il tanto peggio il tanto meglio non è degno di un partito importante come il Pd. Però non alle condizioni di un governo Di Maio, perché hanno sì un terzo dei voti ma le elezioni non le hanno vinte». «Io non penso che il Movimento 5Stelle”, ha proseguito Calenda, “sia l'impero del male, non lo demonizzo, ma ritengo abbia una visione molto improntata alla fuga dalla realtà. Ogni volta che c'è un problema concreto da affrontare li ho visti sempre proporre soluzioni che non sono soluzioni: noi discutiamo sull'Ilva, potremmo far arrivare miliardi di investimenti al Sud, loro invece fanno una mozione a Bruxelles per chiudere». «Le differenze sono molte - ha aggiunto il ministro -. E fare un Governo politico, che non è in grado di mettere insieme nulla, non mi sembra una buona cosa per l'Italia».