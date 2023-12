Pensioni di vecchiaia salve, penalizzate le anticipate: i sanitari potranno lavorare fino a 70 anni

Confermare anche solo parzialmente i vecchi meccanismi di calcolo delle pensioni di medici, infermieri, maestri, dipendenti comunali e ufficiali giudiziari, avrà un costo elevato per le casse pubbliche: 9,1 miliardi di euro. Soldi che il Tesoro recupererà, almeno secondo le ultime bozze dell’emendamento del governo, allungando le finestre di uscita di questi stessi dipendenti, tagliando, il fondo sanitario dal 2033 e riducendo gli stanziamenti del ministero dell’economia sui rimborsi dei crediti di imposta.

Pensioni, le limature

Il lavoro di limatura e di verifica da parte della Ragioneria fino a ieri in tarda serata, quando sono stati depositati in Commissione i primi emendamenti sui fondi per il salario accessorio delle Forze armate (32 milioni) e i fondi per gli enti locali.

La soluzione “tecnica” per salvare almeno in parte le future pensioni di medici, infermieri, maestri e dipendenti comunali è stata trovata. Chi lascerà il lavoro una volta compiuti i 67 anni di età, ossia l’età di pensionamento di vecchiaia, si vedrà riconosciuta la pensione “piena”, senza il taglio dei coefficienti retributivi prevista dalla manovra di Bilancio.

Pensioni anticipate

E salvo sarà anche chi avrà maturato i requisiti per l’uscita anticipata, ossia 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, entro il 31 dicembre di quest’anno. Dal prossimo anno, invece, chi uscirà dal lavoro utilizzando questo “scivolo” si vedrà ricalcolata la pensione con i nuovi coefficienti retributivi introdotti dalla manovra di bilancio e, dunque, con riduzioni dell’assegno fino al 25 per cento. Ma per i medici e gli infermieri ci sarà la possibilità di “ammorbidire” questo taglio. Potranno farlo allungando la loro permanenza al lavoro. Per ogni mese in più passato in ospedale, una volta maturati i requisiti per la pensione, il taglio dei coefficienti di calcolo sarà ridotto di un trentaseiesimo. Questo significa che se un infermiere o un medico si trattenesse in servizio per altri tre anni, vedrebbe totalmente azzerato il taglio della pensione introdotto dalla manovra. Per far funzionare questo meccanismo viene previsto che sia i medici che gli infermieri possano restare in ospedale anche dopo 40 anni di servizio e fino al compimento dei 70 anni. Ma se la soluzione è questa, resta il nodo dei costi. Che sono alti. Si parte da 10 milioni netti il primo anno per arrivare gradualmente a 1,1 miliardi a regime nel 2043. Come detto, l’emendamento si “mangia” oltre 9 miliardi dei 21 miliardi di risparmi che la misura garantiva al sistema previdenziale.

Il passaggio

Come vengono coperti questi costi? Fino al 2033 con un inasprimento dei requisiti per il pensionamento anticipato degli stessi medici, infermieri, maestri, dipendenti comunali e ufficiali giudiziari. Le finestre di pensionamento, ossia l’attesa dal momento in cui si maturano i requisiti per la pensione e quello in cui effettivamente si può lasciare il lavoro, vengono allungate. Si passa dai 3 mesi del 2024, ai 4 mesi del 2025, ai 5 mesi nel 2026, ai 7 mesi nel 2027 e a 9 mesi a partire dal 2028. Questo permetterà di risparmiare poco più di 3 miliardi di euro fino al 2033. Un altro miliardo e seicento milioni circa, arriverà dal taglio delle risorse del Fondo sanitario nazionale. E nel lungo termine cosa accadrà? Grazie alle modifiche introdotte, con il posticipo del pensionamento attraverso le finestre e convincendo medici e infermieri a lavorare più a lungo, l’impatto della spesa pensionistica sul debito pubblico rimarrà sostanzialmente immutato. Nonostante la mezza retromarcia, insomma, i debito rimarrà sostenibile.