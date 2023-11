«Al di là delle persone, credo sia sbagliato personalizzare e il Pd lo sta facendo, ma due mandati sono sufficienti per vedere realizzata la propria visione politica legata al territorio», spiega Federico Pizzarotti, presidente di Più Europa, a margine della conferenza stampa di questa mattina in Consiglio regionale della Campania per la presentazione della mozione “Caro sindaco, ferma il dissesto”, rispondendo ai giornalisti su un eventuale terzo mandato per il governatore Vincenzo De Luca. «Credo si vada ad esaurire l'energia profusa se si resta nello stesso ruolo. Sono favorevole ad avere più livelli istituzionali: due mandati da presidente di Regione, due da sindaco, due da parlamentare, ma il numero di mandati serve al ricambio di energie, di punti di vista, di visione. Penso che, al di là del Titolo V, dovrebbe - aggiunge l'ex sindaco di Parma - esserci una norma nazionale come per i sindaci. È vero che le Regioni legiferano, ma credo servano regole chiare fatte a livello nazionale per poter garantire a tutti le stesse possibilità».