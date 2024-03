Se Santoro chiama Odifreddi risponde: la politica non è il mio lavoro

Assicura di essere della partita per le Europee, ma allo stesso tempo spergiura: se venisse eletto non accetterebbe mai di andare al Parlamento europeo. Parola di Piergiorgio Odifreddi: “Nel caso ci fosse lista Santoro, visto che vanno ancora raccolte le firme, io ho dato la mia disponibilità a candidarmi, non sono interessato ad andare nei parlamenti ma a dire la mia invece si. Sarò l'unico candidato che non prende neanche un voto: non mi fiderei assolutamente di me stesso". Spiega il matematico a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, a chi gli chiede conto dei boatos che lo danno all'interno del progetto di Michele Santoro per le elezioni europee. Quindi se venisse eletto non andrebbe comunque all'Europarlamento? Gli si domanda. E lui serafico risponde: “No, non è il mio lavoro”.