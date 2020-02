Prescrizione, Renzi: «Italia Viva non vota l'accordo, il Governo non ha i numeri»

Prescrizione, Matteo Renzi batte i pugni sul tavolo: «Quello che sinceramente non riesco a capire è come faccia il Pd, che ha i numeri, che ha fatto un bel risultato in Emilia Romagna, a non utilizzare la forza di questo risultato per dettare l'agenda, ma inseguire l'agenda su una vicenda come quella della giustizia, perchè il principio di fondo di questo accordo a tre è che rimane il ragionamento bonafediano sulla prescrizione». Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Circo Massimo su Radio Capital.

«A mio avviso questo accordo a tre che hanno fatto ieri» sulla giustizia «non ha la maggioranza in Parlamento. Può darsi che sbagli, leggo che Conte è pronto ad avere 50 parlamentari centristi che votano questa riforma, la votassero loro, io non la voto».



«Se si trova voti in Forza Italia, nella Lega che gli vota questa roba io sono contento per loro, un po' meno per il Paese. Secondo me - ha ribadito l'ex premier - non hanno la maggioranza, ma se si stanno preparando con un'altra maggioranza, evviva, è la libertà, è la democrazia parlamentare. La mia impressione è che abbiano fatto male i conti, suggerirei prudenza. Io non mi sono sfilato, lo dico da sei mesi che su questa storia della giustizia non si può diventare populisti».

«Se al citofono del Nazareno c'è scritto "citofonare Travaglio" è un mutamento genetico, è il passaggio dal riformismo al giustizialismo. A me questo dispiace».

«Io non tramo con Di Maio, non ci siamo mai incontrati dal 2015, quando ci vedemmo io premier lui capo dell'opposizione per la legge elettorale. Spero che Di Maio abbia da occuparsi di politica estera».

