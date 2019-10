Quota 100 svuota i Comuni, in campo il ministro: «Così sblocco il turnover»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Ottobre 2019, 08:00

«Conosciamo bene l'emergenza ma ora abbiamo la strada per uscirne fuori: gli enti locali, di fatto, non hanno più il blocco del turn-over», dice la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. E assicura che nel giro di un mese partirà il piano per sostituire le persone andate in quiescenza nella pubblica amministrazione. In tutta Italia, quasi 120mila tra pensioni ordinarie e grazie allo scivolo di «quota 100» che stanno portando decine e decine di enti locali in un'emergenza personale.