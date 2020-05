Recovery Fund, Salvini attacca: basta parole, dalla Ue aspetto di vedere soldi veri

«L'Unione Europea batte i populisti 750 (miliardi) a zero», scrive sui social Matteo Renzi commentando la notizia del Recovery Fund che promette di assegnare all'Italia la quota di elevata di risorse. Ma Salvini non perde tempo e attacca: «Dall'Europa aspettiamo non più promesse ma soldi veri».



«Se arrivano soldi veri siamo felici non se é l'ennesima dichiarazione della commissione europea: gli imprenditori e i lavoratori italiani aspettano fatti», dice il leader della Lega, critico anche sugli interventi del governo per contrastare la crisi Coronavirus: «Occorre mettere in bilancio almeno un miliardo in più per evitare che milioni di lavoratori in piena estate rimangano senza cassa e senza stipendio. Serve uno sforzo economico ulteriori da parte del governo altrimenti da giugno si rischia la tensione sociale». Così Matto Salvini dopo aver incontrato il presidente dell'Inps.



