Recovery, oggi il voto delle Camere. Draghi: 500 milioni per Roma

Attesa per il voto del Parlamento sul Recovery Plan che deve essere inviato a Bruxelles per l'approvazione entro il 30 aprile. Una scadenza, che sottolinea il premier Draghi nella replica alla Camera dei deputati, «non è mediatica, è che se si arriva prima si avranno i fondi prima». Dopo l'intervento del capo del governo ci saranno le dichiarazioni di voto cui seguirà la votazione sulle risoluzioni, prevista intorno alle 13. Draghi terrà al Senato le sue comunicazioni oggi pomeriggio: la votazione delle risoluzioni a Palazzo Madama avrà luogo in serata.

«La commissione - spiega il premier - andrà sui mercati a fare la provvista per il fondo a maggio, poi la finestra si chiuderà nell'estate: se si consegna il piano subito si avrà accesso alla prima provvista sennò si andrà più avanti». «Ribadisco - aggiunge - il profondo rispetto che il governo ed io abbiamo per il Parlamento: indubbiamente i tempi erano ristretti».

Il nodo della governance

«La vera sfida non appena il piano viene consegnato è di trovare un modo di attuazione dove le amministrazioni locali e il governo centrale, che sono chiamati a mole di interventi, trovino uno schema di governo del piano. Il vero governo non è cosa fa Palazzo Chigi, che comittati si formano, il punto nodale è questo. È chiaro per i ministeri il processo ma è molto più complesso il coordinamento tra governo e enti locali che sono gli attuatori del piano a cui sono destinati poco meno di 90 mldl».

I fondi per Roma e il Sud

Per Roma «il Pnrr prevede un'iniziativa 'caput mundi' da 500 milioni di euro per valorizzare il patrimonio storico della città», annuncia poi il premier ricordando che il Pnrr «permette investimenti che sarebbero stati impossibili e impensabili fino a pochi giorni fa. Tutto il piano è un investimento sul futuro e sulle nuove generazioni».

Per il mezzogiorno «il piano esplicita che le risorse corrispondono al 40% a fronte del 34 per cento della popolazione, 82 mld sono una cifra più alta del pil. Sono misure che si inseriscono in visione complessiva per far ripartire e accelerare una crescita del sud ferma da ormai mezzo secolo».

I giovani

«Ai giovani dobbiamo garantire welfare, casa e occupazione sicura. Ho parlato del piano per i giovani, le case e gli incentivi fiscali per i mutui. Il piano garantisce in maniera equa e adeguata il diritto allo studio, quasi un miliardo per gli alloggi studenteschi, mezzo miliardo per borse di studio», contionua. «C'è l'introduzione di una previsione per condizionare i progetti finanziati non solo da Pnrr» e anche di React Eu «alla nuova occupazione giovanile e femminile, una condizionalità trasversale del piano».

Proroga del Superbonus

«Molti di voi hanno chiesto garanzie relativamente al superbonus. Ribadisco che per questa misura, tra Pnrr e Fondo complementare, sono previsti oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo», assicura Draghi. «Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel Disegno di Legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021. Già con un dl a maggio, interveniamo con delle importanti semplificazioni per agevolare la sua effettiva fruizione» perchè le procedure sono complesse.

La banda larga

«Per quanto riguarda la banda larga» nel Pnrr ci sono «6,31 miliardi per le reti ultraveloci, la banda larga e il 5G. L'obiettivo del governo è portare entro il 2026 reti a banda ultralarga ovunque senza distinzioni territoriali ed economiche. A maggio avviamo la mappatura dei piani d'investimento previsti dai privati per identificare le aree del Paese che senza interventi del governo resterebbero sfavorite. Per queste aree è previsto un contributo statale per assicurarci che non si creino nuovi divari digitali da qui al 2026».