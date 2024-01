Regionali, Truzzu candidato in Sardegna: c'è l'ok della Lega. Basilicata, Fi fa muro su Bardi

«Oggi si dovrebbe definire la questione» del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna: «Non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche l'insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu». Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa parlando alla camera.

Solinas indagato per corruzione, sequestro di beni per il governatore. Regionali, anche l'Umbria è un caso

«La Basilicata? Capisco e comprendo la posizione di FdI quando sostiene che in Sicilia il candidato presidente anziché di FdI è stato di Forza Italia.

«Non esiste». Il capogruppo di Fi alla Camera Paolo Barelli risponde così a chi gli chiede se sia in vista un passo indietro di Vito Bardi dalla corsa per la riconferma alla guida della Basilicata. «Decidono Meloni, Tajani e Salvini ma vi posso dire che non esiste. Bardi fa solo passi avanti - osserva - si tratta di essere realisti. La cosa non è proprio in discussione. Lo ha detto anche Tajani». «Crippa dice che già qualcuno si è sacrificato? Appunto non servono altri sacrifici…».

«Ritengo che se un sindaco o un governatore ha lavorato bene può essere ricandidato. Poi per me l'unità del centrodestra, della coalizione che hanno votato gli italiani, viene prima di logiche di partito o personali. Quindi decideremo tutti insieme». Così Matteo Salvini ha risposto a Benevento sulla ricandidatura di Solinas in Sardegna, a margine di un incontro sulla sicurezza stradale.