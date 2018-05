Renzi: alle elezioni fronte ampio oltre il Pd contro sfascisti istituzionali

Le prossime elezioni sono una grandissima occasione e Renzi non intende lasciarsela scappare. Però l'ex premier stavolta vuole giocare da mediano. Lo dice a Circo Massimo, su Radio Capital, dove prospetta un'allenza del Pd con le forze anteposte agli

«Le elezioni sono una grandissima occasione. Da un lato gli sfascisti istituzionali dall'altro un fronte ampio guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd. Anzi con gente che non ha apprezzato tutto ciò che ha fatto il Pd», spiega. «Sarò come tutti in campo a dare una mano. Se gioco mediano stavolta nessun problema. Non mi interessa aprire la discussione né sul contenitore, né se lo facciamo con le primarie: mi va bene qualsiasi soluzione. Voglio giocare una partita da mediano. Ma è una sfida pazzesca».

Questo fronte ampio non contempla Berlusconi, assicura Renzi. Si chiamerà Fronte Repubblicano? «In Italia non porta benissimo... vedremo, fronte Repubblicano, fronte democratico... Dobbiamo andare a prendere i voti dei delusi degli altri partiti, di Forza Italia certo, ma anche dei Cinque stelle. Sul contenitore si ragiona, il punto è la sostanza».



Ora M5s e Lega possono vincere con l'80 per cento, come sostiene D'Alema? «Non sono per niente d'accordo. Gli italiani non possono essere carne di esperimento per i giallo-verdi: non credo quindi che M5s e Lega vinceranno le prossime elezioni». «Cinque stelle e Lega non sono all'80% come dice qualcuno, sono al 50%... Se Cinque stelle fa l'accordo con la Lega, alcuni di quelli che lo hanno votato perché non si alleava con nessuno magari non lo fanno più», aggiunge.



Poi un commento sugli attacchi ricevuti sui social e non solo da Mattarella: «Trovo immondo, vergognoso, l'attacco che è stato fatto a Sergio Mattarella. Stanno girando sui social cose squallide contro di lui e la sua famiglia: qualcosa di preoccupante si sta muovendo».

Martedì 29 Maggio 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 09:21

