Mercoledì 17 Aprile 2019, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 12:25

Giornata decisiva per la riforma del processo penale. Dopo tanti rinvii oggi alle 16 a palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte convocherà un vertice con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e la responsabile della Funzione pubblica ed esperta di materie giudiziarie per la Lega, Giulia Bongiorno. Al centro del summit ci sarà in particolare il nodo della prescrizione che i 5Stelle vogliono limitare al massimo e che invece Matteo Salvini vorrebbe dilatare quanto più possibile.