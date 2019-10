L'intervista, Salvini: «La crisi? Sono stato ingenuo. Sulla Capitale ho commesso errori»

Giovedì 17 Ottobre 2019, 00:12 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 07:55

«Non so se sarà una spallata. So che siamo gli unici matti che riempiranno la piazza più grande della Capitale, mentre gli altri si rifugiano in salette e teatrini. La gente ha chiesto alla Lega di dare un segnale contro il governo truffa e contro l’accozzaglia delle dieci sinistre, ed eccoci qua».«Guardi, noi siamo pronti da subito a governare Roma».«Stiamo lavorando molto. La bussola è il buon senso e il pragmatismo. Lei dice che facciamo solo slogan ma, per esempio, nel duello tivvù con Renzi chi dei due, tra lui e me faceva sparate propagandistiche? Lui. Io sono abituato a parlare di cose. Anche su Roma».«Io invitai a votare la Raggi, a riprova che non sono prevenuto. Ora basta però. Il nostro progetto di rinascita, che c’è anche se lei non lo vede, parte dai rifiuti. La differenziata ha fallito e va riorganizzata da capo. E in questo settore il disastro è colpa anche della Regione Lazio di Zingaretti, che valorizza zero i rifiuti. I romani spendono 140 euro a tonnellata per mandarli all’estero».«Le aggiungo: i termovalorizzatori. E c’è l’Atac da rifare. Domani andrò in un deposito a parlare con i lavoratori. Anche i romani hanno diritto ad avere mezzi pubblici funzionanti».«Non ho mai detto di non salvare Roma. Ho solo detto che anche Catania o Alessandria vanno aiutate».«Noi potevamo riempire la Raggi di soldi, ma se lei non li sa spendere non aveva senso. Occorre competenza. E questo è il momento giusto per riportarla a Roma».«Lei ce la teniamo come prossimo ministro della Giustizia, appena faremo cadere Pd e M5S che, unendosi solo in nome dell’anti-salvinsmo, hanno decretato la propria vicendevole fine. Intanto per noi stanno lavorando su come dovrà essere Roma numerosi medici, giuristi, architetti, docenti... Una classe dirigente si sta formando. Quella che la Raggi non ha. Un sindaco incapace con una buona squadra può anche funzionare, un sindaco incapace che non sa neppure scegliere le persone crea il disastro».«Se faccio dei nomi, quelli vengono bollati politicamente. Mentre noi siamo aperti al contributo di tutti. Teniamo il silenzio e lavoriamo a pancia a terra».«Guardi, possiamo fare di più. Ma non l’abbiamo mai governata. Ora che aspiriamo a farlo, faremo tesoro di certe disattenzioni o errori».«Non servono».«Va bene, convengo: si può dare di più! Come nella famosa canzone».«Non lo credo. Dal Nord al Centro e al Sud, l’autonomia fa bene a tutti. Quando torneremo al governo, ripartirà il progetto per dare l’autonomia alle regioni che la chiedono, così come prevede la Costituzione, ma sul ruolo di Roma dobbiamo ragionare meglio e lo faremo. Intanto, mandiamo via la Raggi».«E’ vero, se avessi conosciuto meglio Roma, e i suoi centri di potere, da cui mi sento estraneo, mi sarei mosso meglio. Evitavo certe ingenuità. Ma rifarei tutto. Ora si tratta di ripartire, e lo stiamo facendo benissimo. Vinciamo in Umbria, poi in Emilia Romagna e poi in Calabria».«Non manca molto, le assicuro».