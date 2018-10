Manovra, Oettinger: «L'Ue la respingerà». Salvini: «Lasciateci lavorare»

a commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano

Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, annuncia il magazine. E ancora: «Si è confermata l'ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell'Ue». Moscovici non farà una controproposta, scrive Spiegel, ma si limiterà a rimandare alle violazioni dei dati di riferimento. Roma ha inviato il testo nella notte di martedì, all'ultimo minuto, sottolinea il portale del magazine. La Commissione reagisce in modo particolarmente veloce: per la sua risposta avrebbe infatti avuto due settimane di tempo. L'Italia adesso dovrà, in breve tempo, presentare una nuova bozza.

«La manovra farà crescere l'economia italiana e sento che l'Europa preannuncia che la boccerà. Lancio un appello a Berlino, Parigi, Bruxelles: lasciateci lavorare, lasciateci occuparci degli italiani. Non stupiamoci se poi gli italiani diventano euroscettici», replica Matteo Salvini da Mosca, dove si trova in visita. E sulla manovra è anche botta e risposta col presidente della Spd Martin Schulz che ha dichiarato di avere «zero fiducia in Di Maio e Salvini». Il ministro dell'interno italiano attraverso Twitter ha replicato: «Ancora 'lezioni' dai falliti di Berlino? Non li ascoltano più neanche i tedeschi».

Ancora “lezioni” dai falliti di Berlino?

Non li ascoltano più neanche i tedeschi😂https://t.co/c4OWdnY9gZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 ottobre 2018

